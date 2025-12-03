MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Danla Bilic genç futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor' dendi! Açıklama gecikmedi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş'ta forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu arasındaki aşk iddiası magazin manşetlerinde yerini aldı. Danla Bilic'ten açıklama gecikmedi.

'Danla Bilic genç futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor' dendi! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Danla Bilic'in adı son olarak futbolcu Emirhan Topçu ile anıldı. Bilic, bu iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korurken, sonunda beklenen açıklama geldi.

Hayatında şu an kimsenin olmadığının altını çizen ünlü fenomen, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Danla Bilic genç futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor dendi! Açıklama gecikmedi 1

Bilic paylaşımında; ''Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var'' ifadelerini kullandı.

Danla Bilic genç futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor dendi! Açıklama gecikmedi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncudan haber var! Doktoru hastalığını açıkladıÜnlü oyuncudan haber var! Doktoru hastalığını açıkladı
Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.