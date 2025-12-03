'Danla Bilic genç futbolcu Emirhan Topçu aşk yaşıyor' dendi! Açıklama gecikmedi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Danla Bilic'in adı son olarak futbolcu Emirhan Topçu ile anıldı. Bilic, bu iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korurken, sonunda beklenen açıklama geldi.

Hayatında şu an kimsenin olmadığının altını çizen ünlü fenomen, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bilic paylaşımında; ''Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var'' ifadelerini kullandı.