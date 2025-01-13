Danla Bilic "Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o" deyip anlattı! İbrahim Selim ağzı açık dinledi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Estetik müdahaleler ve mide ameliyatı sonrası bir hayli değişen Danla Bilic programda "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Danla Bilic bununla da kalmadı tuvalet alışkanlığına dair ağızları açık bırakan sözler söyledi.

Danla Bilic programda, ''Tuvalete çıkınca çok mutlu oluyorum. Çünkü çok zor. Sindirim sistemimde o final yok. Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o" deyince İbrahim Selim duyduklarını şaşırdı ve ağzı açık fenomeni dinledi.

Bilic'in sözleri sonrası Selim kendini tutamayarak kahkaha attı.