Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması: "Şok içindeyiz!"

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürerken, gözler bir yandan da Oğuzhan Uğur'a çevrilmişti. Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Uğur, sürece dair detaylı bir değerlendirme yaptı.

6 Şubat depremleri döneminde yardımseverleri devlet onaylı bir dernek olduğu için AHBAP'a yönlendirdiklerini belirten Oğuzhan Uğur, devam eden hukuki süreç hakkında net bir hüküm veremeyeceğini ancak ortaya atılan iddiaların bile geçmişteki o büyük dayanışmaya gölge düşürdüğü için kendilerinde büyük bir yıkım yarattığını dile getirdi.

OĞUZHAN UĞUR: "ŞÜPHESİ BİLE KORKUNÇ"

Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada hedef olan Oğuzhan Uğur da neden hedefe konduğunu Medyascope’dan Sorel Dağıstanlı’ya anlattı.

Uğur, deprem zamanı kendilerine ulaşan ve “Ahbab’a yardım yapmak istiyorum” diyenleri Ahbab’a yönlendirdiklerini, bazı kişilerin evlerini bile bağışladığını söyledi:

“Bu, özellikle benim ve Babala TV’nin artık antrenmanlı olduğumuz bir durum. Herhangi bir konuda adımız geçiyorsa ya da olayın kenarından köşesinden bile geçmişsek mutlaka bizi bir hedefe oturtuyorlar. Maalesef yıllardır alıştığımız, son derece sistematik bir durum bu. Hep aynı cümleler, hep aynı söylemler, hep aynı saldırılar.

"NET BİR YARGIDA BULUNAMAM, HÜKÜM VEREMEM"

Ancak bu mesele henüz soruşturma aşamasında olduğu için Haluk Levent ya da AHBAP hakkında net bir yargıda bulunamam, hüküm veremem. Biz de herkes gibi süreci takip ediyoruz.

Şüphesi bile korkunç. Çünkü bu kadar toplanan para, yapılan iş, verilen emek, dökülen alın teri ve gözyaşı böyle bir soruşturmayla lekelenebilir. Sürecin nasıl sonuçlanacağını biz de merak ediyoruz.

"BİZİM İÇİN DE ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM OLDU"

Biz o dönem hem AFAD hem de AHBAP için videolar çektik. Bunlar yardım kuruluşları olduğu için videolarımızda IBAN numaralarını paylaştık, yürüttükleri faaliyetleri gösterdik. Ayrıca sahada çalışırken ikisinin de aktif olarak orada olduğunu bizzat gördük. Bu yüzden sonradan ortaya çıkan haberler bizim için de çok büyük bir yıkım oldu.”

"ŞOK İÇİNDEYİZ!"

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına da konuk olan Uğur, orada yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"Şok içindeyiz. İnsanlar şimdi diyorlar ki 'Bakın Haluk Levent böyleymiş demek ki Kızılay iyiymiş.' Bunu diyemeyiz. Sanki AHBAP'a yardım eden Kızılay'ı yok sayar, Kızılay'a yardım eden AHBAP'ı yok sayar gibi insanları böldüler. Sanki biz "AFAD'a vermeyin AHBAP'a verin" demişiz gibi haberler yapıyorlar."