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Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kafasından aşağı içecek döktü

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin hakkında taciz ve darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic'in açıklamaları gündeme gelmişti. Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında anlattığı olayların ardından eski güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Berk Çetin’in Danla Bilic’i iterek kafasından aşağı içecek döktüğü ve Bilic'in donup kaldığı anlar yer alıyor.

Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kafasından aşağı içecek döktü
Cansu Akalp

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ancak bu karara rağmen Berk Çetin, Danla Bilic'in yanına giderek onu darp etmişti. Bilic’in şikayeti sonrası olay yargıya taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic’e destek mesajları yağmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Danla Bilic, ikilinin ilişkisi bittikten sonra Berk Çetin'in kendisini taciz ettiğini söylemişti. Geçmişte yaşananlarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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KAFASINDAN AŞAĞI İÇECEK DÖKTÜ!

Görüntülerde Berk Çetin’in Danla Bilic’i iterek kafasından aşağı içecek döktüğü net bir şekilde görüldü.

Söz konusu görüntüler, Bilic’in anlattıklarını doğrularken; sosyal medyada yeniden büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Danla Bilic
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