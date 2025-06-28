Danla Bilic'in kalça dolgusunu Bülent Cihantimur yapmıştı! Ünlü fenomene dava şoku

Estetik operasyonları için 10 senede toplam 11 milyon 800 bin TL harcadığımı itiraf eden Danla Bilic geçtiğimiz günlerde dolgu temizleme ameliyatı olmuştu.

Üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu işleminin beklenmedik bir şekilde sonuçlandığını dile getiren Bilic, dolguların zaman içinde kaydığını ve şu anda kaburga hizasına kadar yükseldiğini söylemişti.

Danla Bilic, "Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata" diyerek doktorunu ifşa etmişti.

Danla Bilic'in bu çarpıcı ifşası sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, olay hızla hukuki bir boyut kazandı.

Dr. Bülent Cihantimur'un, Bilic hakkında dava açtığı öğrenildi. Cihantimur'un avukatları, Danla Bilic'in yaptığı açıklamaların kendisinin itibarını zedelediğini ve mesleki karalama niteliği taşıdığını iddia ederek tazminat davası açtı.

'CANIM DOKTORUM DAVA AÇMIŞ'

Danla Bilic son yaptığı paylaşımda, "Danla'nın derdi biter mi? Her gün bir yeni problem. Enfekte oldum. Ameliyat sonrası enfekte oldum. Yer yer ateş yapıyor. Çok zor hareket ediyorum. Yani yeni ameliyat olmuş gibiyim. Aşırı ağır bir kortizon ve antibiyotik tedavisi kullanıyorum. Doldu temizleme ameliyatı sonrası vücudum enfekte oldu. Bir de canım doktorum dava açmış bana taminat davası." diyerek son sağlık durumundan bahsetti.