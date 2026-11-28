MFÖ’nün usta müzisyenlerinden Fuat Güner, Hadiye Güner ile 35 yıllık evliliğini Haziran 2011’de noktaladı.
78 yaşındaki sanatçı, bir süredir kendisinden 35 yaş küçük radyo programcısı, sunucu ve iletişim eğitmeni Yasemin Gezeroğlu ile aşk yaşıyor.
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, MESAM’ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu’nda düzenlenen 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine birlikte katılarak ilk kez objektiflere yansıdı.
Geceye el ele katılan çift, aralarındaki yaş farkıyla da dikkat çekti. 78 yaşındaki Fuat Güner ile Yasemin Gezeroğlu arasında 35 yaş bulunduğu öğrenildi.