Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü kocaman oldu! Son haline yorum yağdı: 'Annesinin kopyası'

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Eda' rolüyle tanınan Defne Joy Foster’ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Annesi vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü, kocaman oldu. Can Kılıç Solmaz'ın son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisindeki Eda rolüyle hafızalara kazınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyunu Defne Joy Foster, geride minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.

35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster, İlker Yasin Solmaz ile evliydi. Çiftin bu evliliklerinden 'Can' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz şu an 15 yaşında bir delikanlı oldu. Can'ın spor salonunda son görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Can Kılıç Solmaz'ı görenler 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Aynı annesi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Defne Joy Foster
