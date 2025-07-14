Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes'ı salladı! 'Kim der 53 yaşında'

Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Hekimoğlu gibi dizilerde rol alan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor.

İki çocuk annesi Samyeli, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Şimdilerde kızlarıyla birlikte tatilde olan ünlü isim Cannes'ı bikinili pozlarıyla sallamayı başardı.

Cannes'dan peş peşe paylaşımlar yapan Defne Samyeli'nin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Samyeli'ye; 'Kim der 53 yaşında', 'Harika görünüyor', 'Fiziği çok güzel', 'Gerçekten çok güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi araştırmalara bile konu olmuştu.

Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.