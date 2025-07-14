MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes'ı salladı! 'Kim der 53 yaşında'

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, Instagram'daki son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Cannes'da kızlarıyla tatilde olan ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Samyeli'nin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes'ı salladı! 'Kim der 53 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Hekimoğlu gibi dizilerde rol alan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor.

İki çocuk annesi Samyeli, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Şimdilerde kızlarıyla birlikte tatilde olan ünlü isim Cannes'ı bikinili pozlarıyla sallamayı başardı.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 1

Cannes'dan peş peşe paylaşımlar yapan Defne Samyeli'nin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 2

Samyeli'ye; 'Kim der 53 yaşında', 'Harika görünüyor', 'Fiziği çok güzel', 'Gerçekten çok güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 3

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi araştırmalara bile konu olmuştu.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 4

Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 5

Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Cannes ı salladı! Kim der 53 yaşında 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkında soruşturma başlatılmıştı! 5 yıl hapis istemiHakkında soruşturma başlatılmıştı! 5 yıl hapis istemi
Mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi Mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.