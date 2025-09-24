Defne Samyeli'den Derin Talu'ya onay çıktı! Yaş vurgusu dikkat çekti

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa özel hayatıyla dikkat çekiyor. Tanalp Tokgöz ile bir süredir aşk yaşayan Derin Talu geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesiyle tanışmıştı.

Bu tanışma sonrası Defne Samyeli'den ilişki yorumu gecikmedi. Özel bir davette görüntülenen Samyeli kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu;

''Genç bir kız. Bir ilişki yaşıyor, kendi tercihidir. Gayet güzel, yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Derin hep sanki daha farklı ve marjinalmiş gibi sunuldu. Birtakım operasyonlar oluyor... Yani alıştığımız şeyler.'