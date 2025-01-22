Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! "Bu ülkenin vatandaşı olarak..."

MYNET DETAY- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Sömestr tatili nedeniyle otelde konaklayan 237 kişi arasında can pazarı yaşanırken, bazı müşteriler panik içinde camlardan atlamak zorunda kaldı.

Otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. O sırada otelde bulunanların çoğu, yangının kısa sürede büyümesiyle büyük panik yaşadı. Yangın nedeniyle, 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı.

1 günlük milli yas ilan edilen ülkemizde yaşanan facianın ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada da yaşanan faciaya ve ihmallere dair yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerden sonra Defne Samyeli de sosyal medyada isyan etti.

"YANGIN DEĞİL CİNAYET"

"Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin

vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diyen Defne Samyeli şunları söyledi:

"Yangın değil, resmen cinayet. Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin dna'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet. Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak? Nasıl bir bedel ödeyecek? Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkes Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle başsağlığı ve sabır diliyorum."