MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! "Bu ülkenin vatandaşı olarak..."

Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! "Bu ülkenin vatandaşı olarak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya döndü. Büyük kayıpların yaşandığı facia sonrası Defne Samyeli de birçok vatandaş gibi isyan etti.

Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! "Bu ülkenin vatandaşı olarak..."

MYNET DETAY- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Sömestr tatili nedeniyle otelde konaklayan 237 kişi arasında can pazarı yaşanırken, bazı müşteriler panik içinde camlardan atlamak zorunda kaldı.

Otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. O sırada otelde bulunanların çoğu, yangının kısa sürede büyümesiyle büyük panik yaşadı. Yangın nedeniyle, 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı.

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

1 günlük milli yas ilan edilen ülkemizde yaşanan facianın ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada da yaşanan faciaya ve ihmallere dair yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerden sonra Defne Samyeli de sosyal medyada isyan etti.

Ekran görüntüsü 2025-01-22 091421

"YANGIN DEĞİL CİNAYET"

"Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin
vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diyen Defne Samyeli şunları söyledi:

"Yangın değil, resmen cinayet. Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin dna'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet. Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak? Nasıl bir bedel ödeyecek? Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkes Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle başsağlığı ve sabır diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Hepsi aynı kaderi paylaştı! Faciaya dönüşmeden önce çocukların son tatiliydi

Hepsi aynı kaderi paylaştı! Faciaya dönüşmeden önce çocukların son tatiliydi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.