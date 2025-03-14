MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri gündem oldu! ''Genetik galiba''

Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri gündem oldu! ''Genetik galiba''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Defne Samyeli şimdi de abisi Suhan Samyeli ile gündem oldu. Erkek kardeşi ile spor salonundan bir karesini paylaşan Samyeli'nin abisi ile benzerliği herkesi şaşırttı.

Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri gündem oldu! ''Genetik galiba''

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, cesur sahne kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda yaparak devam eden Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile birlikte paylaştığı bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu.

defne 1

BENZERLİKLERİ GÜNDEMDE

Birlikte spor yapan kardeşlerin benzerlikleri herkesi şaşırttı. Defne Samyeli ve abisi Suhan Samyeli'nin karesine; 'Benzerlikleri şaka mı?', 'Güzellik genetik', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yapıldı.

defne 3

Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin cildi ve fiziği Çin’de araştırma konusu olmuştu.

DEFNE 2

Mynet'in Sesi
3 ödül birden! Törene damga vuran anlar... 3 ödül birden! Törene damga vuran anlar...
Bu akşam hangi diziler var? Tv yayın rehberiBu akşam hangi diziler var? Tv yayın rehberi
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar

"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.