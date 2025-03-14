Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri gündem oldu! ''Genetik galiba''

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, cesur sahne kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda yaparak devam eden Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile birlikte paylaştığı bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu.

BENZERLİKLERİ GÜNDEMDE

Birlikte spor yapan kardeşlerin benzerlikleri herkesi şaşırttı. Defne Samyeli ve abisi Suhan Samyeli'nin karesine; 'Benzerlikleri şaka mı?', 'Güzellik genetik', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yapıldı.

Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin cildi ve fiziği Çin’de araştırma konusu olmuştu.