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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ders çalışırken paylaştı! Yeleğin içine hiçbir şey giymeyip önünü açınca olay oldu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ders çalışırken peş peşe paylaşımlar yapan Talu, yeleğinin önünü açınca olay oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ders çalışırken paylaştı! Yeleğin içine hiçbir şey giymeyip önünü açınca olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa peş peşe yayınladığı kareleriyle gündem oldu.

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Yelek ve pantolon takımı giyen Deren Talu elinde kalemi ve defteriyle ders çalışırken pozlar verdi.

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Yeleğinin içine hiçbir şey giymeyip önünü açan Deren Talu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Deren Talu bu pozlarıyla sosyal medyayı da adeta ikiye böldü.

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Bazı kullanıcılar 'harika görünüyor', 'çok iyi pozlar' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'gereksiz pozlar', 'ne yapacağını şaşırdı' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

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Deren Talu
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