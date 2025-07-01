Defne Samyeli yeni yaşını Cannes'da kutladı! 'Kim der 53 diye'

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi görüyor.

Eski haber spikeri Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile magazin manşetlerinden hiç düşmüyor.

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren Samyeli 53'ncü yaş gününü kutladı. Ünlü ismin Cannes'daki kızlarıyla kutlaması sosyal medyada ilgi gördü.

Defne Samyeli'nin doğum gününden pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Samyeli için 'Kim der 53 diye', 'Yaşlanmıyor', 'Yaşlandıkça güzelleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.