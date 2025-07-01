MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Defne Samyeli yeni yaşını Cannes'da kutladı! 'Kim der 53 diye'

Defne Samyeli tatil için gittiği Cannes'da yeni yaşını kutladı. Kızları Derin ve Deren ile doğum gününü kutlayan Defne Samyeli geceden karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli yeni yaşını Cannes'da kutladı! 'Kim der 53 diye'
Öznur Yaslı İkier

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi görüyor.

Eski haber spikeri Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile magazin manşetlerinden hiç düşmüyor.

Defne Samyeli yeni yaşını Cannes da kutladı! Kim der 53 diye 1

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren Samyeli 53'ncü yaş gününü kutladı. Ünlü ismin Cannes'daki kızlarıyla kutlaması sosyal medyada ilgi gördü.

Defne Samyeli yeni yaşını Cannes da kutladı! Kim der 53 diye 2

Defne Samyeli'nin doğum gününden pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Samyeli için 'Kim der 53 diye', 'Yaşlanmıyor', 'Yaşlandıkça güzelleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Defne Samyeli yeni yaşını Cannes da kutladı! Kim der 53 diye 3

İlginizi Çekebilir

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

 Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtilerÇorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtiler
Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli olduGönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtiler

Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki:

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.