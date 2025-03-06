Değişimiyle gündemdeydi! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetik itirafıyla dile düştü! Kimse inanamadı

Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısı ve değişimiyle dikkat çekiyor.

İş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye giren ünlü isim ekranları da bıraktı. Her giydiği, her söylediği olay olan Yasemin Özilhan şimdi de estetik açıklamasıyla adeta sosyal medyanın diline düştü.

ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Özilhan estetik iddialarına “Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi” diyerek açıklık getirdi.

KİMSE İNANAMADI

Ünlü ismin bu açıklamasına sosyal medyada; 'şaka mı?', 'sadece dudak dolgusu mu?', 'kendi inandı mı bu söylediğine?' gibi yorumlar yapıldı.