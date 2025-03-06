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Değişimiyle gündemdeydi! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetik itirafıyla dile düştü! Kimse inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 16:08
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Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan son dönemde estetikleriyle gündemdeydi. Yıllar içerisinde büyük değişim geçiren Özilhan son olarak yaptığı estetik itirafıyla dikkat çekti. Ünlü isim açıklamasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Değişimiyle gündemdeydi! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetik itirafıyla dile düştü! Kimse inanamadı

Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısı ve değişimiyle dikkat çekiyor.

İş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye giren ünlü isim ekranları da bıraktı. Her giydiği, her söylediği olay olan Yasemin Özilhan şimdi de estetik açıklamasıyla adeta sosyal medyanın diline düştü.

DOKTORLAR

ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Özilhan estetik iddialarına “Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi” diyerek açıklık getirdi.

YASEMİN

KİMSE İNANAMADI

Ünlü ismin bu açıklamasına sosyal medyada; 'şaka mı?', 'sadece dudak dolgusu mu?', 'kendi inandı mı bu söylediğine?' gibi yorumlar yapıldı.

yasemin 3

YASEMİN 2

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar
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