Değişimiyle gündemdeydi! Yasemin Özilhan'dan güzellik için soğuk terapi! -90 derece kabine girdi

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısı ve değişimiyle dikkat çekiyor.

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye giren ünlü isim evlendikten sonra ekranları da bıraktı.

Her giydiği, her söylediği olay olan Yasemin Özilhan şimdi de güzelliği uğruna -90 derece kabine girdi.

Özilhan, -90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor.