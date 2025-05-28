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Deha biter bitmez yeni projesi belli oldu! Seda Akman TRT dizisine girdi

Son olarak Deha dizisinde 'Aysel' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seda Akman'ın yeni adresi belli oldu. Akman, TRT tabii’nin iddialı dizilerinden “Sürgünler” ile anlaşma sağladı.

Deha biter bitmez yeni projesi belli oldu! Seda Akman TRT dizisine girdi
Öznur Yaslı İkier

TRT tabii’nin iddialı dizilerinden “Sürgünler”in ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Recai Karagöz’ün yöneteceği, Volkan Sümbül’ün yazdığı dizinin flaş transferlerinden Osman Sonant’ın partneri belli oldu.

İkinci Yeni Yapım imzalı 1940’lı yıllarda geçen dizide eski bir eşkıya olan Kurtoğlu’na hayat verecek olan Sonant’a Seda Akman eşlik edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Deha dizisinde rol alan Seda Akman çok güçlü bir kadın olan Süreyya hanıma hayat verecek.

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Süreyya hem Suriye’de hem Türkiye’de sınırın iki tarafındaki silahlı adamları ve bağlantıları sayesinde büyük bir gücü olan bir aşiretin lideridir.

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Haziran sonunda sete çıkacak olan dizi 1940’lı yıllarda geçiyor, İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerini üzerinde hisseden Türkiye’ye mercek tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Akman
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