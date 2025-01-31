Deha'dan ani ayrılığı büyük ses getirmişti! Ahsen Eroğlu'ndan beklenen paylaşım geldi

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizide başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu projeden ani bir şekilde çıkarılmıştı.
Senaryo gereği eğitim için yurt dışına gitmesi nedeniyle diziden ayrılan Eroğlu'nun gidişi sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Projeye vedasının ardından hiçbir açıklama yapmayan Ahsen Eroğlu'ndan beklenen veda paylaşımı geldi.
Ünlü oyuncu setten çeşitli karelerini paylaşıp "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini not düştü.
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