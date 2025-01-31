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  4. Deha'dan ani ayrılığı büyük ses getirmişti! Ahsen Eroğlu'ndan beklenen paylaşım geldi

Deha'dan ani ayrılığı büyük ses getirmişti! Ahsen Eroğlu'ndan beklenen paylaşım geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 11:17
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Show Tv'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha'da başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun diziden ani ayrılığı büyük ses getirmişti. Projeden ayrılışının ardından bir süre paylaşım yapmayan Eroğlu'ndan beklenen veda sözleri geldi.

Deha'dan ani ayrılığı büyük ses getirmişti! Ahsen Eroğlu'ndan beklenen paylaşım geldi

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizide başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu projeden ani bir şekilde çıkarılmıştı.

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Senaryo gereği eğitim için yurt dışına gitmesi nedeniyle diziden ayrılan Eroğlu'nun gidişi sosyal medyada büyük ses getirmişti.

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BÖYLE VEDA ETTİ

Projeye vedasının ardından hiçbir açıklama yapmayan Ahsen Eroğlu'ndan beklenen veda paylaşımı geldi.

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Ünlü oyuncu setten çeşitli karelerini paylaşıp "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini not düştü.

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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