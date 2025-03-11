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  4. Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu ödül gecesinde ortaya çıktı! Sevgilisiyle el ele...

Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu ödül gecesinde ortaya çıktı! Sevgilisiyle el ele...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 08:56
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Show Tv'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha'da başrol karakterinden Esme’yi canlandıran Ahsen Eroğlu’nun diziden ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu ödül gecesinde ortaya çıktı. Eroğlu geceye sevgilisiyle el ele katıldı.

Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu ödül gecesinde ortaya çıktı! Sevgilisiyle el ele...

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizide başrol karakterinden Esme’yi canlandıran Ahsen Eroğlu projeden ani bir şekilde çıkarılmıştı.

ESME

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu ödül gecesinde ortaya çıktı.

sevgilisi

ÖDÜL TÖRENİNDE ORTAYA ÇIKTI

Geceye sempatik halleri ve samimi tavırlarıyla damga vuran Ahsen Eroğlu ödül töreninde sevgilisiyle el ele pozlar verdi. Sevgilisi hakkında açıklamalar yapan Eroğlu '3 seneyi geçtik. Güzel gidiyor her şey yolunda.' ifadelerini kullandı.

AHSEN 0

Ahsen Eroğlu, 2022 yılından beri Kemal Ertuğrul ile aşk yaşıyor.

sevgilisi 3

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Beklenmedik veda! Projeden ayrılıyor Beklenmedik veda! Projeden ayrılıyor
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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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