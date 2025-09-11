Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri bakın kim oldu

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu TMC imzalı ve kod adı 'Kadife Kelepçe' olan diziyle anlaşma sağladı.

YENİ PARTNERİ BELLİ OLDU

Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide rol alacak olan Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri de belli oldu.

17 Eylül’de sete çıkacak olan Kadife Kelepçe dizisinde Ahsen Eroğlu'nun partneri Kuruluş Osman'dan ayrılan Emre Bey oldu.