  2. MAGAZİN
Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri bakın kim oldu

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Show Tv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Deha'da başrol karakterlerden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun projeden ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Dizi final yaptıktan sonra yeni bir anlaşmaya imza atan Eroğlu'nun yeni partneri de belli oldu.

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu TMC imzalı ve kod adı 'Kadife Kelepçe' olan diziyle anlaşma sağladı.

YENİ PARTNERİ BELLİ OLDU

Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide rol alacak olan Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri de belli oldu.

17 Eylül’de sete çıkacak olan Kadife Kelepçe dizisinde Ahsen Eroğlu'nun partneri Kuruluş Osman'dan ayrılan Emre Bey oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu emre bey kuruluş osman Deha
