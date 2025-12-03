Konuşanlar'a katılan taksici utanmadan itiraf etti! Hasan Can Kaya rahatsız oldu

“Konuşanlar” programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya Exxen ile anlaşmasını sonlandırarak Disney+ ile anlaştı. Her programıyla adından söz ettiren komedyenin konukları da gündeme geliyor.

Konuşanlar son bölüme katılan bir taksici itirafıyla dikkat çekti. İsrafil adındaki taksici yabancı müşterilerden fazla para aldığını itiraf ederek şoke etti.

Taksici konuk "Turistlere felaket g.riyorum" deyince Hasan Can Kaya "Olduğu ücretten çok daha fazla alıyorsun değil mi?" diye sordu. Taksici ise hiç çekinmeden "Çok çok daha fazla alıyorum. Ortaköy'den Beşiktaş'a geçicekse Euro bazlı alıyorum" dedi.

Bu açıklamadan sonrası ise yayında hızlıca geçildi. Hasan Can Kaya ise "Bunu yayınlamayalım oğlum biraz kendine gel ben bile terbiyeli kaldım" dedi.

Daha sonra ise mikrofonu taksici konuğun elinde aldı.