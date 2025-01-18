Deha dizisinde beklenmedik ayrılık! Hikaye değişiyor başrol veda ediyor

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizide şimdi de beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin senaryosunda değişikliğe gidiliyor ve dizide Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.

Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'çok özleyeceğiz', 'Deha'nın hikayesini beğendim ama izleme sebebim Ahsen ve karakteriydi, dünyanın en tatlı kızıydı.', 'Artık izlemeye devam edemem', 'Aras ile enerjisi çok güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.