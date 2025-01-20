Deha'nın İmre'si Melis Sezen'in yeni imajı X'te TT oldu! "Siyah saç hiç yakışmamış"

Deha dizisi son bölümü konuşulmaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılması sosyal medyayı salladı. Ahsen Eroğlu'nun hayat verdiği Esme karakterinin ayrılığının ardından hikayenin nasıl değişeceği merak edildi.

Esme karakterinin veda sahnesi sosyal medyada konuşurken Deha'nın İmre'si Melis Sezen de X'te TT oldu.

Deha'nın yıldızı Melis Sezen saç rengini değiştirerek radikal bir karar aldı. Saçlarını koyu yapan Melis Sezen Deha seyircisinden beğeni alamadı.

Deha'nın İmre'sinin yeni imajına "Melis Sezen'e siyah saçı hiç yakıştıramadım", "Siyah saç olmamamış", "Eski haline dön" yorumları yağdı.

Güzel oyuncu daha önce “Aras Bulut şahane bir partner. Ben çok şanslıyım, muhteşem inanılmaz" demişti. Ahsen Eroğlu'nun vedasının ise Melis Sezen olduğu iddiaları vardı. Ancak Esme'nin vedası sonrası Melis Sezen rol arkadaşını kalp emojisiyle paylaştı.