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Deha'nın İmre'si Melis Sezen peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa peş peşe yayınladığı karelerle sosyal medyayı salladı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile ekranlarda yerini aldı.

Dizisi final yaptıktan sonra tatil modunu açan ünlü isim Kurban Bayramı'nı kutladığı karelerle dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harikasın', 'yine çok iyi', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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