Deha'nın İmre'si Melis Sezen peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile ekranlarda yerini aldı.

Dizisi final yaptıktan sonra tatil modunu açan ünlü isim Kurban Bayramı'nı kutladığı karelerle dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harikasın', 'yine çok iyi', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.