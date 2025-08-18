MAGAZİN

Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı

Son olarak Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Rumeli 14 yıldır birlikte olduğu Ceyda Âşık’la evlendi. Taner Rumeli ve Ceyda Âşık ilk düğünü kız tarafının bulunduğu Tekirdağ'da yaptı. Deha dizisinin Karga'sı Taner Rumeli hem kınada hem düğünde bir an olsun yerinde durmadı.

MYNET DETAY- Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerle tanınan Taner Rumeli son olarak Deha dizisiyle adından söz ettirmişti. Taner Rumeli şu sıralar özel hayatıyla gündemde.

Deha'nın Karga'sı 14 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Âşık’la evlendi. Geçtiğimiz gün, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla kına gecesi düzenleyen çift aynı gün evlendi.

Deha nın Karga sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı 1

Tekirdağ’da yapılan kına ve düğünde ünlü çifti dostları yalnız bırakmadı. Başarılı oyuncu kına gecesinde göbek atıp bir an olsun oturmadı.

Deha nın Karga sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı 2

Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, düğün sevincini takipçileriyle de paylaştı. Ceyda Âşık'ın derin dekolteli gelinliği ise takipçilerinden tam not aldı.

Deha nın Karga sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı 3

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık Ankara'da da bir düğün yapacak.

Deha nın Karga sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı 4

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Taner Rumeli, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bu yaz evlenmek istediğini söylemiş ve Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Deha nın Karga sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi! Kına ve düğünde yerinde durmadı 5

Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.

