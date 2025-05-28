Deha'nın yıldızı yeni sezon anlaşmasını yaptı! Aşiret dizisinde başrolde

Deha dizisi başrol ayrılığından sonra reytinglerde isteneni bulamadı. Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu dizi final yaptı. Dizinin oyuncuları ise yeni projeler için görüşmelere başladı.

Melis Sezen “Leyla Hali” dizisinin başrolü olarak TRT Tabii ile anlaştı. Bir haber de Seda Akman'dan geldi. Seda Akman Sürgünler kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seda Akman, Sürgünler dizisinde Osman Sonant'ın partneri olacak.

Seda Akman'ın hayat vereceği Süreyya, hem Suriye’de hem Türkiye’de sınırın iki tarafındaki silahlı adamları ve bağlantıları sayesinde büyük bir gücü olan bir aşiretin lideri olacak. Dizi haziran sonunda sete çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Deha final yapar yapmaz o diziyle anlaştı

Recai Karagöz’ün yöneteceği, Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı TRT Tabii dizisi Sürgünler aşiret dizisi olarak öne çıkıyor.