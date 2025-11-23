Demet Akalın 5 bin TL kira alıyordu! Evi sattı: "İki evim var..."

Bir süredir kiracısıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu. Demet Akalın evinde 5 bin TL’ye oturduğu pilot kiracısına “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diye isyan etmişti.

5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" demişti. Ancak Demet Akalın ne yapsa olmadı. Pilot kiracısıyla davalık da olan Akalın sonunda pes etti.

Müge Dağıstanlı Yeniçağ'daki yazısında Demet Akalın'ın şu açıklamayı yaptığını paylaştı:

“Kiracı yüzünden evi ‘yok paraya’ geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam.”