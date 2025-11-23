MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Akalın 5 bin TL kira alıyordu! Evi sattı: "İki evim var..."

Uzun süredir pilot kiracısıyla sorunlar yaşayan Demet Akalın sonunda pes etti. Akalın uzun süre 5 bin TL kirayı bile zor aldığı evini sattı. Şarkıcı aldığı kararı da açıkladı.

Demet Akalın 5 bin TL kira alıyordu! Evi sattı: "İki evim var..."
Kubra Akalın

Bir süredir kiracısıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu. Demet Akalın evinde 5 bin TL’ye oturduğu pilot kiracısına “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diye isyan etmişti.

5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" demişti. Ancak Demet Akalın ne yapsa olmadı. Pilot kiracısıyla davalık da olan Akalın sonunda pes etti.

Demet Akalın 5 bin TL kira alıyordu! Evi sattı: "İki evim var..." 1

Müge Dağıstanlı Yeniçağ'daki yazısında Demet Akalın'ın şu açıklamayı yaptığını paylaştı:

“Kiracı yüzünden evi ‘yok paraya’ geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan ettiFenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan etti
İfşalar bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'İfşalar bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.