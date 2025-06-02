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Demet Akalın'ın acı günü! Kuzeni son yolculuğuna uğurlandı: "Teyzemin emaneti gitti"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Solunum sıkıntısı gören Hakan Kılıç, 9 gün hastanede tedavi görüyordu.

Demet Akalın'ın acı günü! Kuzeni son yolculuğuna uğurlandı: "Teyzemin emaneti gitti"
Begüm Özkaynak

Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi gören Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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"DAĞ GİBİ HAKAN ABİM GİTTİ"

Acı haberi sosyal medya hesabından "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadeleri ile duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı.

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3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın cenaze Okan Kurt
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