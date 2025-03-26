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Demet Akalın'ın annesi kaza geçirmişti! Son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin kaza geçirdiğini açıkladı. Saatler sonra bir paylaşım daha yapan Akalın, annesinin son halini paylaştı.

Demet Akalın'ın annesi kaza geçirmişti! Son halini paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, gün boyu annesine ulaşamadığını söyledi.

Annesinin düşüp yaralandığını dile getiren Akalın, annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaştı. Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

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52 yaşındaki şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

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SON HALİNİ PAYLAŞTI

Demet Akalın ardından annesi Şenay Akalın'ın son halini yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Bugün ayaklandı" notunu düştüğü paylaşımına nazar emojisi koymayı ihmal etmedi.

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Demet Akalın
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