Demet Akalın'ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Tatilini eşi Okan Kurt ve ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Masaj yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Herhangi bir filtre ya da makyaj kullanmayan Akalın'ın bu görüntüsü, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Demet Akalın için sosyal medyada 'bu nasıl özgüven' gibi yorumlar yapılırken ünlü isim bir paylaşım daha yaparak 'Az dedikodumu yapın' notunu düştü.