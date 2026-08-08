MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Akalın'ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Bodrum'da tatil yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, makyajsız ve filtresiz haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü ismin filtresiz hali sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Demet Akalın'ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Öznur Yaslı İkier

Tatilini eşi Okan Kurt ve ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Masaj yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Demet Akalın ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü 1

Herhangi bir filtre ya da makyaj kullanmayan Akalın'ın bu görüntüsü, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Demet Akalın ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü 2

Demet Akalın için sosyal medyada 'bu nasıl özgüven' gibi yorumlar yapılırken ünlü isim bir paylaşım daha yaparak 'Az dedikodumu yapın' notunu düştü.

Demet Akalın ın filtresiz hali olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü 3

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Derin kendini tutamadı! ''Adalete olan bakışı...''Kızı Derin kendini tutamadı! ''Adalete olan bakışı...''
Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Son hali herkesi şaşırttıEstetiğe 10 milyon lira harcamıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.