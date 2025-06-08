MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Akalın'ın konser sırasındaki tavrı gündem olmuştu! Akalın'dan tepkilere yanıt: "Onu görmeye gideceğiz"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Yalova'daki konserinde başına talihsiz bir olay gelmişti. Akalın'ın konser öncesi yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından takipçilerine, "Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar!" ifadeleriyle duyurmasının ardından, konser sırasında sahneye çıkan küçük kıza sarılmaması tepki çekmişti. Akalın'dan tepkilerin üzerine açıklama geldi.

Demet Akalın'ın konser sırasındaki tavrı gündem olmuştu! Akalın'dan tepkilere yanıt: "Onu görmeye gideceğiz"
Begüm Özkaynak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yalova’daki konserinde yaşadığı talihsiz bir kaza ve ardından gelen eleştirilerle gündeme geldi. Konser öncesinde kuliste parmaklarını kapıya sıkıştıran Akalın, sahneye büyük bir acıyla çıktığını açıklamıştı.

Instagram hesabından parmaklarının fotoğrafını paylaşan Akalın, “Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun,” ifadelerini kullanmıştı.

demo

KONSER SIRASINDA KÜÇÜK HAYRANINA SARILMADI

Konser sırasında sahneye çıkan küçük bir hayranına sarılmaması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinin tepkisi üzerine açıklama yapan Akalın, "Acımdan kıza da sarılamıyorum, sabahtan beri yazmışlar. Merak etmeyin, ailesiyle konuştum. Onu görmeye gideceğiz," dedi.

askdklas

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye göndermeSinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye gönderme
Lüks villadan bikinili poz geldi! "İyi yazlar"Lüks villadan bikinili poz geldi! "İyi yazlar"

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Yalova Demet Akalın konser parmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Arabistan'a kimsenin yapamadığını yaptı

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Arabistan'a kimsenin yapamadığını yaptı

İzmir'de akılalmaz olay! Burnunu ısırıp kopardı, nedeni ise 'pes' dedirtti

İzmir'de akılalmaz olay! Burnunu ısırıp kopardı, nedeni ise 'pes' dedirtti

Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a önerildi! Okan Buruk biletini kesti, takımdan ayrılıyor...

Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a önerildi! Okan Buruk biletini kesti, takımdan ayrılıyor...

Rusya'dan yeni hamle! "Defalarca uyarıldılar" diyerek duyurdular

Rusya'dan yeni hamle! "Defalarca uyarıldılar" diyerek duyurdular

Yer: Mardin! Akrabalar arazi için birbirine düştü: Ölü ve yaralılar var

Yer: Mardin! Akrabalar arazi için birbirine düştü: Ölü ve yaralılar var

Sinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye gönderme

Sinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye gönderme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.