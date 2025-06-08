Demet Akalın'ın konser sırasındaki tavrı gündem olmuştu! Akalın'dan tepkilere yanıt: "Onu görmeye gideceğiz"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yalova’daki konserinde yaşadığı talihsiz bir kaza ve ardından gelen eleştirilerle gündeme geldi. Konser öncesinde kuliste parmaklarını kapıya sıkıştıran Akalın, sahneye büyük bir acıyla çıktığını açıklamıştı.

Instagram hesabından parmaklarının fotoğrafını paylaşan Akalın, “Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun,” ifadelerini kullanmıştı.

KONSER SIRASINDA KÜÇÜK HAYRANINA SARILMADI

Konser sırasında sahneye çıkan küçük bir hayranına sarılmaması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinin tepkisi üzerine açıklama yapan Akalın, "Acımdan kıza da sarılamıyorum, sabahtan beri yazmışlar. Merak etmeyin, ailesiyle konuştum. Onu görmeye gideceğiz," dedi.