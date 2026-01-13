MAGAZİN

Demet Akalın ve Blok3 gerilimi! "Regliyim" deyip noktayı koydu

Demet Akalın ile Blok3 arasında müzik listeleri üzerinden başlayan polemik magazin gündemine damga vururken, tartışmaya Sefo’nun temkinli açıklamaları da eklendi. Akalın ise konuya noktayı koyacak bir paylaşımda bulundu.

Demet Akalın ve Blok3 arasındaki atışma magazin gündeminde. Şarkıcı Akalın, "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. Ertesi gün listeden indik" demişti.

Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" karşılığını vermişti.

Blok3 ile Demet Akalın arasında yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, şarkıcı Sefo'dan yorum geldi. 2. Sayfa kameralarına konuşan Sefo, konuya temkinli yaklaşarak, "Demet ablayla da konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi" ifadelerini kullandı.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Bu yorum ise Demet Akalın'ı mutlu etmedi. "Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum" diyen Demet Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek başıma savaşacak kadar kendime güveniyorum! Ne Bangladeş ne Türkmenistan; bot basmıyorum! Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum. 'Herkes iyi olsun, dürüst yarışalım' dedim, teyze oldum! Regliyim, başım ağrıyor; daha fazla konuşmayayım. Anlayan anladı!"

