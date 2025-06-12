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Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in eşine taziye ziyareti! Sarılarak teselli etti

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran günü hayatını kaybetti. Cenaze töreninin ardından Fatih Sergi Salonu’nda taziye töreni düzenlendi. Üçüncü gününde olan taziye alanına binlerce vatandaş akın etti. Ünlü oyuncu Demet Evgar da taziyeye katıldı. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e sarılarak teselli etti.

Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in eşine taziye ziyareti! Sarılarak teselli etti
Jale Uslu

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Cenazesinin ardından Manisa'da Fatih Sergi Salonu’nda taziye düzenlendi. Üçüncü gününde de devam eden taziye törenine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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SARILARAK TESELLİ ETTİ

Ferdi Zeyrek'in ailesine ve CHP lideri Özgür Özel'e başsağlığı dileklerini iletmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok isim Nurcan Zeyrek'i yalnız bırakmadı. O isimlerden biri de Manisalı olan oyuncu Demet Evgar oldu.

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Manisa'ya gelen Evgar, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel'e başsağlığı diledi. Evgar, Nurcan Zeyrek'e sarılarak duygusal anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Ferdi Zeyrek
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