Demet Özdemir'in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla beğeni topladı.

Sosyal medyada 17 milyon takipçiye sahip Demet Özdemir, Cannes'ta çektiği kareleri takipçileriyle de paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Demet Özdemir'in kıyafetinin fiyatı da ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine 6.600 euro (yaklaşık 319 bin 374 TL) ödediği iddia edildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan elbisenin sponsor marka olabileceği de konuşuldu.