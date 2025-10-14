MAGAZİN

Demet Özdemir'in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu

Eşref Rüya dizisinin tanıtımı için Cannes'a giden Demet Özdemir tarzıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun kıyafetinin değeri de ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu
Kubra Akalın

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla beğeni topladı.

Sosyal medyada 17 milyon takipçiye sahip Demet Özdemir, Cannes'ta çektiği kareleri takipçileriyle de paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Demet Özdemir'in kıyafetinin fiyatı da ortaya çıktı.

Demet Özdemir in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu 1

Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine 6.600 euro (yaklaşık 319 bin 374 TL) ödediği iddia edildi.

Demet Özdemir in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu 2

Sosyal medyada beğeni toplayan elbisenin sponsor marka olabileceği de konuşuldu.

