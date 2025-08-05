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Demet Özdemir'in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir katıldığı davette transparan detaylara sahip bir elbise giydi. Ancak şık seçimleriyle adından söz ettiren Özdemir'in bu ilginç seçimi beğenilmedi. Özdemir'in tarzı sosyal medyadaki kullanıcılardan tam not alamadı.

Demet Özdemir'in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yeni sezon öncesi tatilde olan Özdemir InStyle dergisi gecesinde boy gösterdi.

Boğaz manzaralı etkinlikte siyah, transparan detaylara sahip vücut hatlarını ortaya çıkaran iddialı bir elbise tercih eden Özdemir, cesur stiliyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyanın diline fena düştü. Fanları her ne kadar güzel oyuncuya hayran kalsa da Demet Özdemir'in transparan detaylı elbisesi sınıfı geçemedi.

Demet Özdemir in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı 1

GÖĞÜS DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Elbisenin kumaşındaki desenler, vücut üzerine adeta işlenmiş gibi görünürken, göğüs bölgesindeki belirgin detaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Demet Özdemir in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı 2

Gece boyunca poz veren oyuncunun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada öne çıktı ve kimi oyuncuyu ağaca benzetti kimi ise elbise yüzünden kilolu göründüğünü söyledi.

Demet Özdemir in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı 3

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • Hayatımda daha kötü kıyafet gördüm mü acaba
  • Elbisenin deseni çok güzel ama bence Demet Özdemir'i biraz kilolu göstermiş
  • Nerenin ısı haritası bu
  • Yaa demet çok güzelsin ama elbisenin deseni hiç olmamış özellikle göğüs kısmı bence
  • Ağaç gibi olmuş

  • Göğüs detayı çok itici.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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