Demet Özdemir'in davet tarzı dile düştü! Ön tarafına bir bakan bir daha baktı

Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yeni sezon öncesi tatilde olan Özdemir InStyle dergisi gecesinde boy gösterdi.

Boğaz manzaralı etkinlikte siyah, transparan detaylara sahip vücut hatlarını ortaya çıkaran iddialı bir elbise tercih eden Özdemir, cesur stiliyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyanın diline fena düştü. Fanları her ne kadar güzel oyuncuya hayran kalsa da Demet Özdemir'in transparan detaylı elbisesi sınıfı geçemedi.

GÖĞÜS DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Elbisenin kumaşındaki desenler, vücut üzerine adeta işlenmiş gibi görünürken, göğüs bölgesindeki belirgin detaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gece boyunca poz veren oyuncunun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada öne çıktı ve kimi oyuncuyu ağaca benzetti kimi ise elbise yüzünden kilolu göründüğünü söyledi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: