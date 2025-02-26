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  4. Demet Özdemir'in doğum günü tarzı tam not aldı! "Ruhum 17!"

Demet Özdemir'in doğum günü tarzı tam not aldı! "Ruhum 17!"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 14:14
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26 Şubat'ta yeni yaşına giren ünlü oyuncu Demet Özdemir arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Özdemir'in siyah süper minili elbisesi hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncu Eşref Rüya dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'u de yere göğe sığdıramadı.

Demet Özdemir'in doğum günü tarzı tam not aldı! "Ruhum 17!"

Her zaman ilgiyle takip edilen isimlerin başında gelen Demet Özdemir 26 Şubat'ta yeni yaşına girdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Özdemir yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Eşref Rüya" ile ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir doğum günü için siyah süper mini elbise tercih etti.

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Parlak detaylara sahip tarzıyla hayranlarından tam not alan güzel oyuncu pozlarını da paylaşınca beğeni topladı. Özdemir paylaşımına "Hoş gel 33, ruhum hâlâ 17" yazdı.

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EŞREF RÜYA AÇIKLAMASI

Demet Özdemir ayrıca Eşref Rüya'da şarkı söylemesiyle dikkat çekmişti. Oyuncu dizideki rolü için iyi şarkı söylemek amacıyla Metin Özülkü'den ders aldığını belirtti. Şarkı söyleme sürecini "Benim için bir challenge diyebilirim" diyerek tanımlayan Özdemir, karakterinin yaratım sürecinde zorlandığını, ancak bu sürecin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.

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Özdemir, partneri Çağatay Ulusoy hakkında ise övgü dolu sözler sarf ederek "Çok kibar ve çok yetenekli" dedi.

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Demet Özdemir
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