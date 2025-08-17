MAGAZİN

Demet Özdemir sosyal medyayı salladı: Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir dergi için iddialı pozlar verdi. Beyaz iç çamaşırı giyerek üstsüz poz veren oyuncu adından söz ettirdi.

Demet Özdemir sosyal medyayı salladı: Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son zamanlarda paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen ve şu sıralar sezonun yorgunluğunu atan Özdemir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekti.

Siyah beyaz bir fotoğraf karesinde, uzun saçlarını bir havluyla sarıp, gözlüklerini takarak bir gazeteyi okurken objektife poz veren Özdemir, 80'ler tarzı yüksek bel iç çamaşırı tercih etti.

Demet Özdemir sosyal medyayı salladı: Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi 1

Beyaz iç çamaşırıyla üstsüz poz veren Demet Özdemir takipçilerinden tam not aldı.

InStyle Türkiye için verdiği pozları son günlerde paylaşan oyuncu yine adından söz ettirdi. Oyuncuya "Güzeller güzeli" yorumları yağdı.

Demet Özdemir sosyal medyayı salladı: Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi 2

Öte yandan InStyle Türkiye'ye konuşan Özdemir “Çalışmaya başladığım zamandan itibaren değişim dönemlerimin sayısı arttı. İş hayatı, var olma çabası, özellikle kadın olduğumuz için güçlü olmak zorunda olmak... Tüm dönemlerimi deneyimlere ayırdım” dedi.

Demet Özdemir
