MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı

Megan Fox, doğum sonrası Instagram’a cesur gotik pozlarla geri döndü; siyah crop top’lu paylaşımı milyon beğeni alırken eski nişanlısı Machine Gun Kelly ise pozlara kayıtsız kalamadı.

Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı

Hollywood’un asi güzeli Megan Fox, Instagram’a iddialı bir dönüş yaptı. 39 yaşındaki yıldız, cesur gotik tarzıyla paylaştığı yeni kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Megan Fox, siyah crop top ve mini tanga iç çamaşırıyla verdiği pozlarda fit fiziğini gözler önüne serdi.

Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı 1

Instagram hikâyesinde “Hayattayım, yeni fotoğraflar geldi” notunu düşen Fox, gönderisinin altına ise “Her şey daha güzel çünkü sonumuz var” yazarak gizemli bir mesaj paylaştı.

Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı 2

DOĞUM SONRASI İLK

Fox’un hesabında başka fotoğraf bulunmaması dikkat çekti. Ünlü isim, Mart 2025’te dünyaya gelen dördüncü çocuğu, kızı Saga Blade Fox-Baker sonrası sosyal medyaya ara vermişti. Bu paylaşım, adeta bir “geri dönüş” niteliği taşıdı.

Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı 3
Fox’un eski nişanlısı ve kızının babası olan 35 yaşındaki Machine Gun Kelly gönderinin altına “Telefon numarana sahip olduğum için mutluyum” anlamına gelen esprili bir yorum bıraktı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarlığı ailesinin evinin karşısında! Kahreden paylaşımMezarlığı ailesinin evinin karşısında! Kahreden paylaşım
Seyirci isyanlarda! Herkes aynı yorumu yaptıSeyirci isyanlarda! Herkes aynı yorumu yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.