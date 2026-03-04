Megan Fox geri döndü! Cesur pozlarına Machine Gun Kelly dayanamadı

Hollywood’un asi güzeli Megan Fox, Instagram’a iddialı bir dönüş yaptı. 39 yaşındaki yıldız, cesur gotik tarzıyla paylaştığı yeni kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Megan Fox, siyah crop top ve mini tanga iç çamaşırıyla verdiği pozlarda fit fiziğini gözler önüne serdi.

Instagram hikâyesinde “Hayattayım, yeni fotoğraflar geldi” notunu düşen Fox, gönderisinin altına ise “Her şey daha güzel çünkü sonumuz var” yazarak gizemli bir mesaj paylaştı.

DOĞUM SONRASI İLK

Fox’un hesabında başka fotoğraf bulunmaması dikkat çekti. Ünlü isim, Mart 2025’te dünyaya gelen dördüncü çocuğu, kızı Saga Blade Fox-Baker sonrası sosyal medyaya ara vermişti. Bu paylaşım, adeta bir “geri dönüş” niteliği taşıdı.



Fox’un eski nişanlısı ve kızının babası olan 35 yaşındaki Machine Gun Kelly gönderinin altına “Telefon numarana sahip olduğum için mutluyum” anlamına gelen esprili bir yorum bıraktı.