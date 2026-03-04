MAGAZİN

İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan paylaşım! Mezarlığı evin karşısında

27 Şubat'ta yaşamını yitiren genç oyuncu İbrahim Yıldız, ailesinin evinin karşısında bulunan mezarlığa defnedildi. Yıldız'ın ablası paylaştığı mesajla görenleri duygulandırdı.

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti. Hafta sonu son yolculuğuna uğurlanan genç oyuncu İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

Kardeşinin acısıyla sarsılan oyuncunun ablası Ela Altınay'dan yürek burkan bir paylaşım geldi.

İbrahim Yıldız ın ablasından yürek burkan paylaşım! Mezarlığı evin karşısında 1

Altınay, kardeşinin mezarının evlerinden göründüğü bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı sabahlar bir tanem; sabahın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ne derdik hep? "Buraya defnedilen çok şanslı" ve bu mümkün değildi... Seni salondan izleme fırsatı veren Rabbime hamdolsun. Babamızdan Allah razı olsun. Babacığım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun."

İbrahim Yıldız
