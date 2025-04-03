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Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı şaşırttı! Banyo itirafı

Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı yaşlarına rağmen kız kardeşleriyle hâlâ birlikte banyo yaptıklarını söyleyerek dikkat çekti.

Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı şaşırttı! Banyo itirafı
Kubra Akalın

Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı Rumer Willis, Idaho'da alışılmadık bir şekilde büyüdüğü için kız kardeşleri Scout ve Tallulah ile birlikte hiçbir zaman yalnız yıkanmak veya yalnız uyumak zorunda kalmadıklarını söyledi.

36 yaşındaki Rumer Willis "Biz hâlâ birlikte banyo yapıyoruz, kız kardeşlerimle ben," dedi ve ekledi:

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"Ve bu, büyüdüğüm evin tarzı. İnsanlar bunun çılgınca ve garip olduğunu düşünebilir, ama ben düşünmüyorum."

Rumer, ayrıcı 62 yaşındaki annesiyle "hâlâ birlikte yatakta uyuduğunu" söyledi.
"Ben bunun garip olduğunu düşünmüyorum," diyen ünlü yıldızların kızı sosyal medyada da gündeme geldi.

Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı konuşmasında 'Dürüst olmak gerekirse, [kızım] Lou'nun benim yaşıma geldiğinde benimle aynı yatakta uyumasını umuyorum... Louetta ile birlikte uyuyorum ve doğduğundan beri onunla bir gece bile ayrı kalmadım' ifadelerini kullandı.

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Demi Moore
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