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Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin için karar verildi! 10 ay hapis cezası...

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'in yaşının küçük olmasını dikkate alarak cezayı, 10 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin için karar verildi! 10 ay hapis cezası...
Öznur Yaslı İkier

2024 Mayıs ayında, emekli manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin’in kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan olaylar büyük yankı uyandırmıştı. Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.

Olaylarla ilgili dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'i 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe, bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."

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"BENİM KONTROLÜMDE OLSAYDI BU CEZAYI ALMAYACAKTI"

Deniz Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti; "Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı."

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''HÂKİM VE SAVCILARA TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Deniz Akkaya, hâkim ve savcılara teşekkür etti; "Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Deniz Akkaya
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