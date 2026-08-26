Hilal Altınbilek'in Öngörü galasındaki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı "Öngörü" filmi 28 Ağustos'ta Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak. Ali Bilgin'in yönettiği, senarist Sema Ergenekon'un yazdığı Öngörü filminin galası yapıldı.

Galada Hilal Altınbilek'in tarzı dikkat çeken detaylar arasındaydı. Güzel oyuncunun gala tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ateşli sahnelerde kriz çıkmıştı! Merak edildi

Şort-gömlek kombini yapan güzel oyuncunun sade tarzına "Bu gala için uygun değil", "Galaya şortla mı gelmiş", "Sokak tarzı olmuş" eleştirileri geldi. Öte yandan bu tarzı beğenenler de vardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

ÖNGÖRÜ KONUSU NE?

Drama türündeki filmde, rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen (Hilal Altınbilek), bu sıra dışı yeteneğiyle hayatını ve çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak bir öngörü, onu beklemediği bir aşka ve zorlu bir sınava sürükler. Kemal'le (Serkan Çayoğlu) kesişen yolları, aşk ve tehlike arasında dengede duran bir mücadeleyi başlatır. Selen'in vereceği kararlar hem kendi hayatını hem de Kemal'in geleceğini derinden etkileyecektir.