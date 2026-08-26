MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hilal Altınbilek'in Öngörü galasındaki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu başrolü paylaştıkları Öngörü filminin galasında poz verdi. Oyuncu Hilal Altınbilek'in sade gala tarzı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Hilal Altınbilek'in Öngörü galasındaki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı "Öngörü" filmi 28 Ağustos'ta Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak. Ali Bilgin'in yönettiği, senarist Sema Ergenekon'un yazdığı Öngörü filminin galası yapıldı.

Galada Hilal Altınbilek'in tarzı dikkat çeken detaylar arasındaydı. Güzel oyuncunun gala tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşli sahnelerde kriz çıkmıştı! Merak edildi Ateşli sahnelerde kriz çıkmıştı! Merak edildi

Hilal Altınbilek in Öngörü galasındaki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü 1

Şort-gömlek kombini yapan güzel oyuncunun sade tarzına "Bu gala için uygun değil", "Galaya şortla mı gelmiş", "Sokak tarzı olmuş" eleştirileri geldi. Öte yandan bu tarzı beğenenler de vardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Hilal Altınbilek in Öngörü galasındaki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü 2

ÖNGÖRÜ KONUSU NE?

Drama türündeki filmde, rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen (Hilal Altınbilek), bu sıra dışı yeteneğiyle hayatını ve çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak bir öngörü, onu beklemediği bir aşka ve zorlu bir sınava sürükler. Kemal'le (Serkan Çayoğlu) kesişen yolları, aşk ve tehlike arasında dengede duran bir mücadeleyi başlatır. Selen'in vereceği kararlar hem kendi hayatını hem de Kemal'in geleceğini derinden etkileyecektir.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şalvar, cübbe ve sarıklı imajından vazgeçti! Eleştiri yağınca açıkladıŞalvar, cübbe ve sarıklı imajından vazgeçti! Eleştiri yağınca açıkladı
Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.