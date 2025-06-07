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Deniz Çakır setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği 'Ferhunde' karakteriyle yıldızı parlayan Deniz Çakır, 2022'de yayınlanan 'Aslında Özgürsün'den sonra yeni bir projeyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Deniz Çakır setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Yaprak Dökümü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vurgun, Masumiyet ve Aslında Özgürsün gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Deniz Çakır setlere geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Çakır, Burcu Alptekin’in yöneteceği Çarpıntı dizisine dahil oldu. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin kaleme aldığı diziyle ilk anlaşan oyuncu Sibel Taşçıoğlu olmuştu.

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Deniz Çakır dizide Hülya Güneş rolüne hayat verecek. Dizinin konusuna gelince; Hülya 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat’ı babasız büyüten güzel ve hayat bir kadındır.

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Bir kahve zincirinde çalışan büyük kızı Aslı yapay kalp cihazıyla hayata tutunmakta ve kalp nakli beklemektedir. Sibel Taşçıoğlu’nun hayat vereceği Tülin Alkan ise kızı Melisa’ya çok düşkün zengin bir ailenin dul gelinidir. İki farklı sosyal statüye sahip Hülya ve Tülin’in hayatı yaşanan felaket sonrası kesişir.

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