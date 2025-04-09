Deniz Seki'nin kardeşi trafik kazası geçirdi! 'Çok ciddi...'

Şimdilerde yeni şarkıcı "İnsan Lekesi" ile gündemde olan Deniz Seki'nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan Serkan Seki, hastaneye kaldırıldı.Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"KRİTİK AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı" diyen Deniz Seki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım."