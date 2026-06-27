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Deprem bağışları tartışması büyüyor! Haluk Levent'ten açıklama geldi: 'Kuruşu kuruşuna anlatacağım'

Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde karşılıksız çek iddialarıyla gündeme gelen Haluk Levent’e seslenerek, 6 Şubat depremlerinde AHBAP Derneği'nde toplanan yaklaşık 7 milyar liralık bağışın hesabının Türk halkına kuruşu kuruşuna verilmesi çağrısı yapmıştı. Haluk Levenet'ten açıklama gecikmedi.

Deprem bağışları tartışması büyüyor! Haluk Levent'ten açıklama geldi: 'Kuruşu kuruşuna anlatacağım'
Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Fatih Altaylı, karşılıksız çek iddialarıyla gündeme gelen AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e şeffaflık çağrısında bulunmuş ve deprem döneminde toplanan 7 milyar dolarlık bağışın hesabını kalem kalem verilmesi gerektiğini söylemişti.

Depremin üzerinden geçen zaman dilimine dikkat çeken Altaylı, o dönemde verilen "şeffaflık" sözlerinin tutulmadığını iddia etmişti.

Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir." demişti.

Fatih Altaylı'nın bu çıkışı ve kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.

Haluk Levent, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dostlarım! Birkaç gündür ekonomik sorunlarım konuşuluyor. Haliyle deprem döneminde Ahbap’a yapılan bağışların dağıtımı ile ilgili sorular gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda tüm deprem dönemine ait dernek hesapları İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenip denetimden geçmişti. Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek kalem kalem kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatma kararı aldım. Bu paylaşım Perşembe saat 20.00'de tüm sosyal medya hesaplarımdan yapılacaktır."

Deprem bağışları tartışması büyüyor! Haluk Levent ten açıklama geldi: Kuruşu kuruşuna anlatacağım 1

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Haluk Levent
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