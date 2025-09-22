Derin Talu aileye girdi! Sevgilisinin annesiyle tanıştı

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu her adımıyla gündem oluyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgili kriterini açıklayan Derin Talu, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sevgili kriterini açıkladıktan sonra Talu, aradığı aşkı bulmuş ve aşkını ilan etmişti.

ANNESİYLE TANIŞTI

Talu, sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğunu paylaşmıştı. Instagram hesabından sürpriz bir kare paylaşan ünlü isim, ilk resmi adımını attı. Talu, Tanalp Tokgöz'ün annesiyle tanıştı.