Derin Talu arkadaş kriterini açıkladı! Sözleri yine tepki çekti

Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ne yapsa olay olan ünlü isim bu defa arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı.

'EN BÜYÜK ÖNERİM'

Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi.

Derin Talu'nun bu paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü isme; 'hiç doğru bir açıklama değil', 'sen de öylesin' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu söyleyerek; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.