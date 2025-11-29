MAGAZİN

Derin Talu arkadaş kriterini açıkladı! Sözleri yine tepki çekti

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı. Talu'nun sözleri tepki çekti.

Derin Talu arkadaş kriterini açıkladı! Sözleri yine tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ne yapsa olay olan ünlü isim bu defa arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı.

'EN BÜYÜK ÖNERİM'

Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi.

Derin Talu arkadaş kriterini açıkladı! Sözleri yine tepki çekti 1

Derin Talu'nun bu paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü isme; 'hiç doğru bir açıklama değil', 'sen de öylesin' gibi yorumlar yapıldı.

Derin Talu arkadaş kriterini açıkladı! Sözleri yine tepki çekti 2

Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu söyleyerek; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.

Defne Samyeli Derin Talu
