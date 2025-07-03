Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu gündemden düşmüyor. Gerek açıklamaları gerek konuşma tarzı gerekse paylaşımlarıyla eleştiri toplayan Derin Talu son olarak influencer Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile bir video çekti.

Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.

'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum' diyerek gündeme gelen genç kadın şunları söylemişti:

"Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum."

Derin Talu son olarak katıldığı programda Ebo'ya kendisine gelen +18 mesajları gösterdi.

Derin Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" dedi.



Ebo ise gördükleri karşısında şok olarak "Bu o... çocukluğu artık ama... Bunları nasıl yayınlayacağız?" dedi.