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Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu gündemden düşmüyor. Ebo ile video çeken Derin Talu bu sefer de kendisine gelen +18 mesajları gösterdi.

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"
Kubra Akalın

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu gündemden düşmüyor. Gerek açıklamaları gerek konuşma tarzı gerekse paylaşımlarıyla eleştiri toplayan Derin Talu son olarak influencer Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile bir video çekti.

Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?" 1

'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum' diyerek gündeme gelen genç kadın şunları söylemişti:

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?" 2

"Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum."

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?" 3

Derin Talu son olarak katıldığı programda Ebo'ya kendisine gelen +18 mesajları gösterdi.

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Derin Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" dedi.

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?" 4
Ebo ise gördükleri karşısında şok olarak "Bu o... çocukluğu artık ama... Bunları nasıl yayınlayacağız?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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