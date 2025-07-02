Defne Samyeli kızları Derin ve Deren ile Cannes'ta tatile çıktı! Plajdaki görüntülerine tepki yağdı

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi görüyor.

Eski haber spikeri Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Şimdilerde kızları ile Cannes'ta olan Defne Samyeli küçük kızının yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Derin Talu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, denize giren çocuklar hakkında sarf ettiği sözler bir hayli tepki çekti.

Derin Talu, denize giren çocuklardan rahatsız olduğunu söyledi ve "Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden... Çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki; 'Ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar.' O da 'Bağırabilirsin' dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik" dedi.

ANNESİ DESTEK VERDİ

Defne Samyeli de kızının söylediklerine destek çıktı. Samyeli; "Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lâzım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ZORUNDA MIYIZ?"

Derin Talu annesinin ardından konuşmaya devam ederek; "Zorunda mıyız? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler... Sordum söylemediler. Fransız değiller yani, bu net" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Derin Talu'nun çocuklar hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada; 'Şunlar derken. Belki millette senden rahatsız oluyor', 'Para verdin diye plajın sahibi mi sanıyorsun kendini', 'Orası Türkiye değil sahiller halkın' gibi yorumlar yapıldı.