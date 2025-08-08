MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..."

Geçtiğimiz günlerde kendisine gelen +18 mesajları yayınlayan Derin Talu kilo almasına dair açıklama yaptı. Takmadığını söyleyen Defne Samyeli'nin kızı kilo vermek için ise harekete geçti.

Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..."
Kubra Akalın

Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Ebo ile video çeken Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları göstermişti.

Derin Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" demişti.

Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..." 1
Yaptığı Instagram paylaşımıyla, kilosuyla dalga geçilmesinin ötesine geçen mesajlar aldığını söyleyen Derin Talu, kendisine hayatını sonlandırmasını söyleyen mesajlar geldiğini de açıklamıştı.

Derin Talu şu sıralar aldığı kilolarla da sosyal medyada gündeme geliyor.

Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..." 2

Geçtiğimiz günlerde sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.

Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..." 3

Derin Talu paylaşımında "Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım.' diyen Derin Talu sonrasında da 'Kilo vereceğim..." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrol krizi yaşandı! Yeni partneri sonunda belli olduBaşrol krizi yaşandı! Yeni partneri sonunda belli oldu
Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Son pozları olay olduEstetik iddialarıyla gündemdeydi! Son pozları olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Bunun da sahtesi patlak verdi!

Bunun da sahtesi patlak verdi!

'Dünyanın en güzel kızı' büyüdü! Plajda bir bakan bir daha baktı

'Dünyanın en güzel kızı' büyüdü! Plajda bir bakan bir daha baktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.