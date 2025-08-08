Derin Talu "Kilo aldım" diyerek eski bikinili pozlarını paylaştı! "Takmıyorum ama..."

Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Ebo ile video çeken Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları göstermişti.

Derin Talu kendisine gelen çirkin ve küfürlü mesajları göstererek "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" demişti.



Yaptığı Instagram paylaşımıyla, kilosuyla dalga geçilmesinin ötesine geçen mesajlar aldığını söyleyen Derin Talu, kendisine hayatını sonlandırmasını söyleyen mesajlar geldiğini de açıklamıştı.

Derin Talu şu sıralar aldığı kilolarla da sosyal medyada gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.

Derin Talu paylaşımında "Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım.' diyen Derin Talu sonrasında da 'Kilo vereceğim..." dedi.