Derin Talu, Survivor 2026 kadrosunda mı? Acun Ilıcalı teklif götürdü iddiası

Survivor 2026 kadrosu şekillenirken Acun Ilıcalı Bayhan'ın ilk yarışmacı olduğunu açıkladı. Kadro merak edilirken bir iddia daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü iddia edilmişti. Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı, Derin Talu'nun Survivor'da olduğunu iddia etti. Ancak Derin Talu'dan henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından spora başladığını açıklayan Derin Talu'nun spora başlama sebebinin Survivor olduğu düşünüldü. Ancak Talu son olarak çok kilo aldığını için rahatsız olduğunu bu yüzden spora başladığını söylemişti.

