MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Derin Talu, Survivor 2026 kadrosunda mı? Acun Ilıcalı teklif götürdü iddiası

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu son dönemde adından söz ettiriyor. Son olarak uyuşturucu soruşturmasında da bulunan isimler arasında olan Derin Talu hakkında Survivor iddiası gündeme geldi.

Derin Talu, Survivor 2026 kadrosunda mı? Acun Ilıcalı teklif götürdü iddiası
Kubra Akalın

Survivor 2026 kadrosu şekillenirken Acun Ilıcalı Bayhan'ın ilk yarışmacı olduğunu açıkladı. Kadro merak edilirken bir iddia daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü iddia edilmişti. Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı, Derin Talu'nun Survivor'da olduğunu iddia etti. Ancak Derin Talu'dan henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

Derin Talu, Survivor 2026 kadrosunda mı? Acun Ilıcalı teklif götürdü iddiası 1

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından spora başladığını açıklayan Derin Talu'nun spora başlama sebebinin Survivor olduğu düşünüldü. Ancak Talu son olarak çok kilo aldığını için rahatsız olduğunu bu yüzden spora başladığını söylemişti.

Derin Talu, Survivor 2026 kadrosunda mı? Acun Ilıcalı teklif götürdü iddiası 2

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Haklarında uyuşturucu madde kullandıkları suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü isimler kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi isimlerin yanında Defne Samyeli'nin kızları da kan örneği vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönül Dağı'ndan şaşırtan veda! Kimse beklemiyorduGönül Dağı'ndan şaşırtan veda! Kimse beklemiyordu
Tablet Reis zorbalığa daha fazla dayanamadı! 5 ayrı yüz ameliyatı olduTablet Reis zorbalığa daha fazla dayanamadı! 5 ayrı yüz ameliyatı oldu

Anahtar Kelimeler:
survivor Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.